NBA》俠客搞笑MVP 魏少最高票當選（影音）
2017/06/14 10:42
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽昨天落幕，系列賽最有價值球員由杜蘭特拿下，巧合的是他的前隊友魏斯布魯克今天也榮獲MVP肯定，只不過是俠客烏龍球的版本。
俠客烏龍球今天公佈本季的烏龍MVP，由締造單季大三元紀錄的魏斯布魯克被球迷票選為最高票，節目還特別將精選魏斯布魯克本季的烏龍球，大多為烏龍傳球以及走步。
本季個人獎項將在6月26日進行頒獎，魏斯布魯克仍是年度MVP的熱門人選，他的對手還包含前隊友哈登以及馬刺雷納德。
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