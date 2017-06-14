NBA》俠客搞笑MVP 魏少最高票當選（影音）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽昨天落幕，系列賽最有價值球員由杜蘭特拿下，巧合的是他的前隊友魏斯布魯克今天也榮獲MVP肯定，只不過是俠客烏龍球的版本。

俠客烏龍球今天公佈本季的烏龍MVP，由締造單季大三元紀錄的魏斯布魯克被球迷票選為最高票，節目還特別將精選魏斯布魯克本季的烏龍球，大多為烏龍傳球以及走步。

本季個人獎項將在6月26日進行頒獎，魏斯布魯克仍是年度MVP的熱門人選，他的對手還包含前隊友哈登以及馬刺雷納德。