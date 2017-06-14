MLB》齊默曼轟雙響砲 國民大勝勇士

齊默曼分別在1、6局轟出全壘打，為國民贏球功臣之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民強打齊默曼（Ryan Zimmerman）今在對上勇士的比賽中轟出雙響砲，再加上國民第6局狂攻5分，終場國民以10：5戰勝來訪的勇士，中止近期三連敗。

國民在第一局時就由齊默曼及墨菲（Daniel Murphy）轟出「背靠背全壘打」，率先拿下3分領先。而勇士在4局上靠著史萬森（Dansby Swanson）的二壘安打搶回2分，6局上，新秀盧茲（Rio Ruiz）再轟出2分砲，此時勇士反超國民，以5：3領先。

6局下，國民打線發威，全隊敲出6支安打，再加上齊默曼的2分砲，國民單局共得5分，將比分拉至8：5。勇士打者後續並無得分，終場國民以10：5力退勇士。

齊默曼今4次打數中，共敲出1支安打及2支全壘打，帶有3分打點，本季累計19支全壘打。而這也是齊默曼生涯第234支全壘打，讓他與名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）並列國民隊史上最多全壘打的球員。

勇士先發迪基（R.A. Dickey）主投5局，被敲出8支安打，外加3支全壘打，共失8分，是他自2015年4月後失最多分的一場比賽，苦吞敗投。

勇士先發迪基主投5局失8分，吞下敗投。（美聯社）