MLB》又有超級新秀！前45戰締造117年首見紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今派王牌克蕭先發，全場焦點卻在菜鳥貝林格（Cody Bellinger）身上，他從牛棚大魔王米勒（Andrew Miller）轟出超前分全壘打，單場雙響4打點，率隊以7：5擊敗印地安人。

印地安人今派鮑爾（Trevor Bauer）先發，投完5.2局由米勒接手，賽前他中繼31.1局僅掉1分責失，堪稱本季最強後援，果真上場就K掉普伊格，幫鮑爾化解滿壘危機，並於7局投出三上三下，雙方戰成2：2平手。

然而，米勒8局上又續投，開局就被貝林格轟出超前分全壘打，這是他從去年9月8日起、在例行賽被轟的首發全壘打。貝林格不罷休，9局上場打擊再轟一發拉開比分的3分砲，為道奇打進足夠的保險分。

這一戰成為貝林格的紀錄夜，首先他是自從2000年小葛瑞菲之後，第一位能在8、9局雙雙砲轟左投的左打；再來，貝林格成為1900年來、第一位在生涯前45戰中、累積4戰至少2轟的球員。

克蕭此役主投7局掉2分，托貝林格的福，得以進帳本季第9勝。自從貝林格在4月25日初登場至今，已轟出17發全壘打，不但是這段期間最多轟打者，更率領道奇隊打出大聯盟最佳的31勝14敗。

道奇菜鳥貝林格。（法新社）