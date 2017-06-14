NBA》幫杜蘭特發聲？Nike廣告引迴響
2017/06/14 14:13
〔體育中心／綜合報導〕在勇士奪冠以後，Nike發布一則新的廣告「Debate This」，旨在反擊所有批評杜蘭特（Kevin Durant）的人，包括從他無法在雷霆赢得總冠軍，到他決定加入金州。
剛拿下總冠軍賽MVP的杜蘭特，無疑是勇士摘冠的最大功臣，自去年加入勇士以來，負面聲浪就不曾間斷，奪冠後依然。如同當出詹姆斯（Lebron James）在熱火拿下兩次總冠軍一樣。
杜蘭特表示，他聽見了整個賽季的反對聲音，加盟、跳槽等等。他強調，「那些謠言都不是真實的，我加入然後幫助我的團隊，就像我說的，我試圖做自己、更努力，甚至為此犧牲。」
有趣的是，許多批評者喜歡用「冠軍戒指」來討論歷史上偉大的球員，不管是否公平，杜蘭特仍不清楚這些聲浪是否會在他拿下MVP後停止，但這個廣告成功造成迴響，也被多數NBA評論家收到，並同時保護了杜蘭特。
廣告造成迴響。（Twitter）
相關新聞
- NBA》嘲諷杜蘭特？蕾哈娜貼「姆獅」惡搞影片（影音）
- NBA》狀況不佳 湖人給朗佐第二次試訓機會 - 自由體育
- NBA》勇士3年奪2冠 詹姆斯：會持續好幾年 - 自由體育
- NBA》犧牲自己成全KD？ 湯普森：我不這麼覺得 - 自由體育
- NBA》第一年入隊就拿總冠軍賽MVP 杜蘭特史上第三人 - 自由體育
推薦新聞
-
NBA》勇騎爭霸3部曲 美媒：最倒楣球員是他2017/06/14 15:12
-
MLB》歐多超前2分砲逆轉太空人 遊騎兵5連勝入袋2017/06/14 15:01
-
MLB》不爽被當敗戰處理 K-Rod砲轟教練言行不一2017/06/14 14:05
-
NBA》ESPN預測 勇士明年97.8％能締造2連霸2017/06/14 13:29
-
NBA》勇士「地下MVP」 柯瑞新約上看62億天價2017/06/14 12:59