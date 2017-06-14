NBA》幫杜蘭特發聲？Nike廣告引迴響

〔體育中心／綜合報導〕在勇士奪冠以後，Nike發布一則新的廣告「Debate This」，旨在反擊所有批評杜蘭特（Kevin Durant）的人，包括從他無法在雷霆赢得總冠軍，到他決定加入金州。

剛拿下總冠軍賽MVP的杜蘭特，無疑是勇士摘冠的最大功臣，自去年加入勇士以來，負面聲浪就不曾間斷，奪冠後依然。如同當出詹姆斯（Lebron James）在熱火拿下兩次總冠軍一樣。

杜蘭特表示，他聽見了整個賽季的反對聲音，加盟、跳槽等等。他強調，「那些謠言都不是真實的，我加入然後幫助我的團隊，就像我說的，我試圖做自己、更努力，甚至為此犧牲。」

有趣的是，許多批評者喜歡用「冠軍戒指」來討論歷史上偉大的球員，不管是否公平，杜蘭特仍不清楚這些聲浪是否會在他拿下MVP後停止，但這個廣告成功造成迴響，也被多數NBA評論家收到，並同時保護了杜蘭特。

廣告造成迴響。（Twitter）