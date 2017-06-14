NBA》球隊實力懸殊 NBA總裁：各隊要想辦法趕上勇士

NBA總裁席爾瓦（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年在季後賽大開殺戒，以16勝1敗的成績勇奪本季NBA總冠軍。雖然勇士表現出色，但球隊間懸殊的差距，也讓外界議論紛紛。NBA聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）就表示，未來會想辦法提升其餘球隊的等級。

席爾瓦指出，勇士利用選秀獲得柯瑞、湯普森、格林等優秀的球員，並在去年簽下4屆得分王的杜蘭特，相當聰明。席爾瓦認為外界都將焦點集中在勇士組團，但實質上應該是要去思考，如何創造出更多優秀的球隊。

「我們應該把重點放在聯盟的其他球隊，而不是關注最頂尖的球隊。與其談論如何拆散總冠軍等級的球隊，我比較傾向於關注如何讓聯盟培育出更多好球員。」

席爾瓦並表示，最終目標是希望將NBA各隊都提升至一樣優秀的水平。「讓我們創造更多優秀的球隊，而不是一直關注一支強隊，我認為這是競爭的本質，最終還是要提升聯盟中的門檻，讓所有球隊都越來越傑出。」

勇士為本季NBA總冠軍。（歐新社）