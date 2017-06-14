MLB》到底要打幾分才夠？ 國民打者怒譙火牛棚
2017/06/14 12:32
第三任終結者葛洛佛躺進傷兵名單。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕國民隊牛棚頻頻放火，防禦率5.11排名全大聯盟倒數第3，球隊中已有打者感到憤怒，「到底要打幾分才夠？我們已經盡到自己的本份了！」
國民目前在國聯東區以39勝25敗、9.5場勝差遙遙領先，強大進攻火力是關鍵之一，打擊率（0.274）、上壘率（0.340）全大聯盟第3，長打率（0.468）第2，攻擊指數更是突破8，比卡布雷拉（Miguel Cabrera）還要高。
然而，牛棚狀況全然不同，國民上月底才將更換本季第三任終結者葛洛佛（Koda Glover），卻在前天被放進傷兵名單，昨天對勇士，國民一度取得9：6領先，牛棚又在後段搞砸，8、9局就掉5分，最終以10：11吞敗。
據《華盛頓郵報》報導，有不具名打者表示，「感覺我們好像一場比賽要贏三次才夠。」還有人說，就算比賽中段已經拿6分，總教練貝克還要他們多拿幾分，「我們快瘋了，還要多打一點？拜託，我們都做好該做的事了。」
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