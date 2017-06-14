NBA》勇士史上最強！ K.湯老爸：未來五年起碼有4座冠軍可拿

K湯普森（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「浪花弟」K.湯普森的父親老湯普森日前曾表示，若勇士能在季後賽全勝封王，鐵定會成爲史上最強球隊，不過，勇士最終以16勝1敗稱王，今日老湯普森依舊認為，這支勇士還是史上最強，且他兒子K.湯普森在未來5年有機會戴上更多的冠軍戒指。

老湯普森表示，現在的勇士可以擊敗任何時期的球隊，因為他們有好的防守及出色的投籃方式，比整個歷史上的任何一支球隊都要出色。他甚至大膽預測若這批主力球員能保持身體健康，勇士在未來5年能夠拿下起碼4枚冠軍戒指。

勇士在近3年拿下兩座總冠軍，若跟老湯普森曾效力過的1980年代的湖人相比，他覺得這支勇士鐵定能擊敗湖人，他說：「魔術強森、賈霸、沃錫甚至是史考特都認為沒有人可以與他們匹敵，但我很明白在1989年活塞就曾在總冠軍戰打敗湖人，也代表他們是有可能被擊倒的球隊。」

勇士今年在季後賽打出驚人的表現，最終也順利重返榮耀，而奪冠的主力班底「四巨頭」當中的柯瑞今夏合約到期，若無意外鐵定會續留灣區；杜蘭特有望繼續留下來挑戰霸業，而湯普森及D.格林合約尚未到期。