NBA》勇士「地下MVP」 柯瑞新約上看62億天價

柯瑞新身價將暴漲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年風光拿下總冠軍，季後將上演的就是一哥柯瑞的新合約，而球團老闆之一的Joe Lacob今天受訪時表示，「勇士將會盡一切能力將柯瑞留下，而且讓他開心。」

柯瑞本季相當「薪酸」，年薪僅1200萬美元（約新台幣3.6億）明顯與身手不符，而球隊老闆的這番話，意味著柯瑞今夏要拿到2.05億美元（約新台幣61.5億）的合約不是夢。

根據新版勞資協議，柯瑞最高可簽下5年2.05億美元（約新台幣12億）的合約，下季年薪上看4000萬，而Joe Lacob也相當有誠意的說：「我知道他想留下，我們也想要他留下，所以我們毫無疑問的會簽下他。」