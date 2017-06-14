NBA》ESPN預測 勇士明年97.8％能締造2連霸
2017/06/14 13:29
杜蘭特與柯瑞。（今日美國）
〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年NBA總冠軍戰昨剛畫下句點，今日ESPN馬上推出2018年總冠軍預測，看好今年順利重返榮耀的勇士將有97.8％完成二連霸。
勇士今夏可望端出最大張合約續留「萌神」柯瑞，即便杜蘭特也會跳出合約，不過若無意外，他還是會續留灣區，ESPN預測勇士有100％機率技壓西部所有球隊，連4年收下分部冠軍。
坐擁「大帝」詹姆斯、厄文及洛夫的騎士，今年的例行賽雖意外滑落至東部第二，但在季後賽仍展現強大戰力，穩穩取得總冠軍戰門票。ESPN認為，明年騎士有62.2％機率拿再次搶下東部冠軍，而本季例行賽龍頭塞爾提克則有28.9％機率殺進總冠軍戰。
ESPN預測明年球季的總冠軍戲碼將是勇士、騎士連4年上演「雙士大戰」，卻看好勇士能完成二連霸，同時也意味著詹姆斯恐將收下生涯第6座總亞軍。
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