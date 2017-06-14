MLB》歐多超前2分砲逆轉太空人 遊騎兵5連勝入袋
2017/06/14 15:01
遊騎兵二壘手歐多在8局上轟出2分砲。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今作客休士頓，打完前4局原先還以0：2落後，但遊騎兵後續努力追分，並靠著二壘手歐多（Rougned Odor）的超前2分砲，終場以4：2逆轉太空人，拿下近期五連勝。
歐多今轟出雙響砲，先是在7局時敲出陽春砲追平比分，8局上更一舉轟出超前2分砲，也奠定遊騎兵勝基。歐多4次打數中共敲出3支安打，為本季新高。遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）就盛讚歐多的表現，「歐多擊出快速球，也擊出慢速球，他就是有辦法讓那些傢伙把球投給他。」
遊騎兵先發馬丁尼茲（Nick Martinez）主投6局，被敲5安打，並被轟出2支陽春砲，共失2分。後續接替上場的雷克勒（Jose Leclerc）投完1局，投出1保送1三振無失分，拿下勝投。布希（Matt Bush）投完最後1.1局，僅被敲1安，拿下本季第8次救援點。
而太空人外野手史普林格（George Springer）在首局就敲出陽春砲，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）也在4局轟出全壘打，兩人包辦太空人所有得分。
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