MLB》不爽被當敗戰處理 K-Rod砲轟教練言行不一

羅德里奎茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯437次救援的老虎投手「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）5月初被拔掉終結者，現在多半擔任敗戰處理投手，他受訪時直言，對於目前的角色定位很不滿意。

「這真是個讓人惱火的問題，」羅德里奎茲表示，「只用10場比賽就評斷我？那超過400次的救援？還有將近1000場的登板呢？」、「困難、高壓的局面才是我吃飯的地方，我不是來收拾殘局的。」

K-Rod去年為老虎奪下44次救援成功，讓球團執行600萬美元選擇權續留底特律，但前13場防禦率高達8.49，被拔掉終結者，本季至今出賽23場，防禦率高達6.53，本季5次救援失敗仍是大聯盟最多紀錄。

「他們還要測試我？看我能不能投？」羅德里奎茲說，「我從來沒收拾過殘局，過去15年來都沒有。」他還說，沒人徵詢過他的意見，也沒人問他準備好了沒，「你去問投手教練跟我講過幾次話。」

總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）則回應，「我想讓他繼續在更關鍵的時刻投球，當他能成功守下這些局面時，我們是支更好的球隊。」然而，在5月20日到6月7日，羅德里奎茲僅出賽3場，讓他很不開心。

「如果我不投要怎麼變好？他們說一套，做又是另外一套，」羅德里奎茲說，「如果我不能在領先或是球賽尾聲上場投球，我要怎麼理解他們說的？」