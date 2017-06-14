ThreeBond仰德挑戰賽》第二回合取消 林文科贏得冠軍
2017/06/14 14:40
ThreeBond 仰德挑戰賽第2回合取消，仰德育樂副總經理許家堯（中）頒獎給職業冠軍林文科（左）和業餘第1黃冠勳。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／桃園報導〕受大雨影響，原訂今天上午舉行的ThreeBond 仰德挑戰賽第2回合賽程取消，昨天的領先者林文科以兩桿之差贏得冠軍。
ThreeBond 仰德挑戰賽在桃園球場舉行，今天上午6時30分較早出發的組別雖在雨中出發，但只打了1小時10分，因為場地積水，7時40分大會就鳴笛暫停，當時近半數選手還未開球。
由於雨勢沒有停歇的跡象，競賽組眼見場地狀況無法及時恢復，於上午9時40分決定取消這回合比賽，依照昨天第1回合成績排定名次，林文科以66桿奪下冠軍，蔡宗佑68桿居次。同為69桿的陳君吏和張哲瑜並列第3。
業餘選手黃冠勳和陳宥蓁同為74桿，大會特別安排兩人在堪用的第18洞進行驟死賽，桃園球場培訓選手黃冠勳，在雨中推進10呎保Par推桿，贏得業餘第1。
另外，今天上午排定6時30分起，在台北球場舉行的仰德長春公開賽，同樣因大雨不斷，第1回合無法開出，大會決定延到明天上午相同時間再戰。
桃園球場培訓選手黃冠勳（右），在雨中贏得業餘第1，工作人員和對手都幫他潑水慶祝。（記者趙新天攝）
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