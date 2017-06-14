NBA》勇騎爭霸3部曲 美媒：最倒楣球員是他
2017/06/14 15:12
瓦雷久（左）在2015-17年大部分時間都在勇士或騎士，但都不是在對的時刻。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士連續3年在總冠軍賽碰頭，前者2冠、後者1冠，有美國媒體表示，這段期間最倒楣球員莫過於「米粉頭」瓦雷久（Anderson Varejao），連3年有機會成為冠軍隊成員，最後都落空。
2015年勇騎首度碰頭，瓦雷久還是騎士成員之一，最後卻以2：4敗陣；2016年二度碰頭，瓦雷久季中從騎士轉戰勇士，沒想到竟被老東家從1：3劣勢大逆轉，再次錯失冠軍。
今年球季，瓦雷久繼續待在勇士隊，卻在2月初被釋出，在失業狀態看著勇士殺進總冠軍賽，然後4：1狠虐騎士奪冠，讓美媒笑稱，「他在2015-17年大部分時間都在勇士或騎士，卻都不是在對的時刻，大概是被詛咒了。」
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