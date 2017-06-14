NBA》組更大團回來？美媒爆詹皇親信與湖人接洽
2017/06/14 15:23
詹姆斯的下一步備受關注。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士昨天輸球，大帝詹姆斯第5度與總冠軍擦肩而過，未來動向備受關注，美國媒體Hoopshype日前報導，指出詹姆斯的事業夥伴Maverick Carter在最近幾個月頻繁會晤湖人老闆巴斯，相當引人遐想。
The Ringer作家Kevin O'Connor曾推測詹姆斯未來可能再次轉隊加盟湖人或是快艇，資深球評羅斯（Jalen Rose）也表示，實在難以相信詹姆斯會留在騎士退休，指出詹姆斯已在加州置產，且距離史戴普中心只需30分鐘的車程，轉戰洛杉磯不無可能。
不過詹姆斯若要跳槽也得等到明年球季結束，他在2018年將可跳出合約成為自由球員，有權加盟任何一支球隊。
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