MLB》克蕭不滿投球表現 投手丘大跳怒吼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭今天面對印地安人繳出7局失2分的好投，助球隊以7：5獲勝，不過他在比賽中被敲安打掉分，他對自己相當生氣，還直接在投手丘跳起來。

克蕭首局投球時，因不滿投球表現，直接在投手丘怒吼。而到了第三局，克蕭被印地安人布蘭特利（Michael Brantley）敲出帶有1分打點的安打，他氣得在投手丘上跳起來並大叫。

這場比賽克蕭主投7局，被敲6安打（包含1轟）失掉2分，投出4次三振，拿下本季第9勝。

Clayton Kershaw Really Hates Throwing First Pitch Balls. pic.twitter.com/Y2xjCm3x3a — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年6月14日

克蕭。（法新社）