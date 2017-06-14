日職Live》陽岱鋼連兩打席出局 軟銀 0：0 巨人
2017/06/14 18:04
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球隊
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軟銀
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巨人
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1
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0
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打數
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得分
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安打
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打點
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保送
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全壘打
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被三振
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打擊率
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陽岱鋼
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0.250
第五局
5局上，軟銀這局攻勢3上3下，還沒敲出安打。
第四局
4局上，2出局後，中村晃獲得保送，但他在跑壘時遭盜夾殺出局，軟銀形成另類12上12下。
第三局
3局上，山口俊讓對手三上三下，他前3局無失分，還送出6次三振，軟銀打者9上9下。
3局下，投手山口俊敲安上壘，但陽岱鋼擊出二壘方向滾地球出局，結束攻勢。
第一局
1局上，山口俊讓軟銀三上三下。
1局下，陽岱鋼擊出飛球出局。
賽前
讀賣巨人去年季後砸下超過26億日圓（約7.14億台幣）網羅「FA三人組」，終於今天3人在一軍正式「合體」。
巨人今在主場迎戰軟銀，派出山口俊先發，他開季因傷都待在二軍，此戰是他本季一軍首戰，也是轉隊巨人後首場戰役。
軟銀則派出石川柊太先發，他本季戰績2勝1敗，防禦率2.63。
陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）
山口俊。（圖片取自巨人隊官方臉書）
雙方先發打序
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軟銀
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棒次
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讀賣巨人
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川崎宗則 2B
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1
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陽岱鋼 CF
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今宮健太 SS
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2
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山本泰寬 2B
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中村晃 1B
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3
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坂本勇人 SS
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柳田悠岐 CF
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4
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McGehee 3B
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松田宣浩 3B
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5
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阿部慎之助 1B
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上林誠知 RF
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6
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長野久義 RF
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長谷川勇也 LF
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7
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龜井善行 LF
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甲斐拓也 C
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8
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小林誠司 C
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石川柊太 P
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9
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山口俊 P
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石川柊太
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先發投手
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山口俊
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