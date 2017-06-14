日職Live》陽岱鋼連兩打席出局 軟銀 0：0 巨人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 巨人 0 0 0 0 0 1 0

打數 得分 安打 打點 保送 全壘打 被三振 打擊率 陽岱鋼 2 0 0 0 0 0 0 0.250

第五局

5局上，軟銀這局攻勢3上3下，還沒敲出安打。

第四局

4局上，2出局後，中村晃獲得保送，但他在跑壘時遭盜夾殺出局，軟銀形成另類12上12下。

第三局

3局上，山口俊讓對手三上三下，他前3局無失分，還送出6次三振，軟銀打者9上9下。

3局下，投手山口俊敲安上壘，但陽岱鋼擊出二壘方向滾地球出局，結束攻勢。

第一局

1局上，山口俊讓軟銀三上三下。

1局下，陽岱鋼擊出飛球出局。

賽前

讀賣巨人去年季後砸下超過26億日圓（約7.14億台幣）網羅「FA三人組」，終於今天3人在一軍正式「合體」。

巨人今在主場迎戰軟銀，派出山口俊先發，他開季因傷都待在二軍，此戰是他本季一軍首戰，也是轉隊巨人後首場戰役。

軟銀則派出石川柊太先發，他本季戰績2勝1敗，防禦率2.63。

陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）

山口俊。（圖片取自巨人隊官方臉書）

雙方先發打序

軟銀 棒次 讀賣巨人 川崎宗則 2B 1 陽岱鋼 CF 今宮健太 SS 2 山本泰寬 2B 中村晃 1B 3 坂本勇人 SS 柳田悠岐 CF 4 McGehee 3B 松田宣浩 3B 5 阿部慎之助 1B 上林誠知 RF 6 長野久義 RF 長谷川勇也 LF 7 龜井善行 LF 甲斐拓也 C 8 小林誠司 C 石川柊太 P 9 山口俊 P 石川柊太 先發投手 山口俊