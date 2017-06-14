日職Live》陽岱鋼連兩打席出局 軟銀 0：0 巨人

2017/06/14 18:04

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

軟銀

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

巨人

0

0

0

0

 

 

 

 

 

0

1

0

 

打數

得分

安打

打點

保送

全壘打

被三振

打擊率

陽岱鋼

2

0

0

0

0

0

0

0.250

第五局

5局上，軟銀這局攻勢3上3下，還沒敲出安打。

第四局

4局上，2出局後，中村晃獲得保送，但他在跑壘時遭盜夾殺出局，軟銀形成另類12上12下。

第三局

3局上，山口俊讓對手三上三下，他前3局無失分，還送出6次三振，軟銀打者9上9下。

3局下，投手山口俊敲安上壘，但陽岱鋼擊出二壘方向滾地球出局，結束攻勢。

第一局

1局上，山口俊讓軟銀三上三下。

1局下，陽岱鋼擊出飛球出局。

賽前

讀賣巨人去年季後砸下超過26億日圓（約7.14億台幣）網羅「FA三人組」，終於今天3人在一軍正式「合體」。

巨人今在主場迎戰軟銀，派出山口俊先發，他開季因傷都待在二軍，此戰是他本季一軍首戰，也是轉隊巨人後首場戰役。

軟銀則派出石川柊太先發，他本季戰績2勝1敗，防禦率2.63。

陽岱鋼。（圖片取自巨人隊官方臉書）

山口俊。（圖片取自巨人隊官方臉書）

雙方先發打序

軟銀

棒次

讀賣巨人

川崎宗則   2B

1

陽岱鋼      CF

今宮健太   SS

2

山本泰寬    2B

中村晃     1B

3

坂本勇人    SS

柳田悠岐   CF

4

McGehee  3B

松田宣浩   3B

5

阿部慎之助 1B

上林誠知   RF

6

長野久義    RF

長谷川勇也 LF

7

龜井善行    LF

甲斐拓也    C

8

小林誠司     C

石川柊太    P

9

山口俊       P

石川柊太

先發投手

山口俊

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