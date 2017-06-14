NBA》勇士主場奪冠 杜蘭特下車與球迷慶祝

2017/06/14 17:42

（翻攝自推特）

〔體育中心／綜合報導〕去年賽季結束後，杜蘭特（Kevin Durant）離開效力9年的雷霆，並與勇士簽下合約，當時他背負了許多人的罵名，選擇與勇士組隊力拚冠軍戒指，昨日KD在勇士主場奪冠後，離開球場時特別下車與球迷一同慶祝封王的勝利。

杜蘭特在去年與勇士簽下1+1的合約，第2年將擁有球員選項，可以選擇是否成為自由球員，不過日前杜蘭特在受訪時也表示，自己目前並不打算前往其他球隊，而隨著賽季結束，杜蘭特的動向仍是許多媒體關注的話題。

杜蘭特奪下FMVP。（法新社）

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