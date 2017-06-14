MLB》內野飛球誰要接？ 紅人五名野手乾瞪眼看球落地（影音）
2017/06/14 16:43
〔體育中心／綜合報導〕紅人昨天對教士的比賽中發生烏龍守備，一個看起來必死的內野飛球，紅人5名野手全都退開沒接，就讓小白球落在地上。
40歲紅人老投手阿洛尤（Bronson Arroyo）在3局下投球，讓教士打者黑吉斯（Austin Hedges）擊出內野高飛球，包含投手在內，紅人5名野手全都要準備接，但大家最後都「讓開」沒接，小白球就落在草地上，官方紀錄上這是一支安打，這個PLAY也讓主場的教士觀眾樂翻。
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