MLB》內野飛球誰要接？ 紅人五名野手乾瞪眼看球落地（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅人昨天對教士的比賽中發生烏龍守備,一個看起來必死的內野飛球,紅人5名野手全都退開沒接,就讓小白球落在地上。

40歲紅人老投手阿洛尤(Bronson Arroyo)在3局下投球,讓教士打者黑吉斯(Austin Hedges)擊出內野高飛球,包含投手在內,紅人5名野手全都要準備接,但大家最後都「讓開」沒接,小白球就落在草地上,官方紀錄上這是一支安打,這個PLAY也讓主場的教士觀眾樂翻。