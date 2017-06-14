NBA》騎士如何對抗萬惡勇士？ 美媒開4交易方案組更大團

詹姆斯。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯堪稱今年總冠軍賽悲劇英雄，他5戰平均繳出33.6分、12籃板、10助攻，成為史上第1個在總冠軍賽拿場均大三元的好手，卻還是無法率隊締造二連霸，如今美媒開始替騎士開藥單，端出4交易方案，建議騎士組成更強團隊，在新球季捲土重來。

詹姆斯身旁有厄文及洛夫輔佐，如今他卻只能黯然收下生涯第5座亞軍，而勇士今年夏天若能接續留下杜蘭特、柯瑞等好手，騎士新球季恐怕還是難以重返榮耀，美媒就建議騎士可以透過交易，組成更強大球隊，屆時再來與勇士一較高低。

洛夫。（資料照，法新社）

今年總冠軍戰表現起伏較大的洛夫，這回就被搬上交易檯面，美媒建議可以將他拿去向溜馬交易P.喬治，而合約僅剩1年的喬治能先在克城拚冠軍夢，也有機會帶著冠軍戒指到湖人隊繼續當一哥。

快艇主控保羅（Chris Paul）生涯尚未打過分部決賽，如今他約滿後，新球季動向也備受外界矚目，美媒建議騎士拿厄文搭配221公分的中鋒塔瓦雷斯（Edy Tavares）換來保羅坐鎮後場。

保羅。（資料照，法新社）

不過，洛夫一直無法有效幫助騎士，似乎也成為毒瘤人物，美媒所提出的4個交易方案，有3個與他有關係，除了向溜馬交易喬治外，洛夫也可以拿去向尼克交易安東尼或是鵜鶘的卡森斯。

喬治。（資料照，美聯社）