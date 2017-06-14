MLB》狀況好轉！只要隊醫同意 陳偉殷最快明開始練投

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷在5月初因為左手肘疲勞進到傷兵名單，經過一個多月的休息，如果隊醫允許，最快明天可以開始練投。

陳偉殷在5月初時因為左手臂疲勞進到傷兵名單，後來進到牛棚練投，不過狀況不理想，而提早結束，後來持續進行高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，並待在傷兵名單中休養。

休息一個月後，雖然馬林魚仍未提出陳偉殷的歸隊時間表，但《邁阿密先鋒報》指出，假如隊醫確認狀況沒問題，陳偉殷最快可以在台灣時間15日開始練投。