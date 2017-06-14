世大運》今年不參加選秀 呂彥青目標世大運二連霸

呂彥青做重量訓練。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕原定今天晚上6點半在台體大棒球場，將進行的世大運培訓隊對巨人三軍交流賽，因台中地區雨勢過大造成場地積水，比賽確定取消，培訓隊球員在下榻飯店做重量訓練，巨人三軍則赴台體大棒球場練球。

原本培訓隊將推出左投呂彥青先發，因雨無緣登板，就讀台體大的他，今年暑假將升上大四，已決定先把大學念完，確定不會報名參加今年中職選秀，呂彥青說，「現階段先完成學業比較重要。」

這幾年呂彥青是國家隊常客，打過2015年光州世大運、港口杯、亞錦賽、世界棒球12強賽，2016年哈連杯、U23世界盃棒球賽，這次世大運他將扛起主力先發重任，呂彥青說，「希望能將金牌留在台灣，完成世大運二連霸。」光州世大運冠軍戰因雨取消，台灣隊和日本並列冠軍。

雖為國家隊常客，不過，呂彥青對自己的表現不太滿意，他說，這一年來最快球速在140公里上下，有時候還不到140公里，球速和控球都不理想，不如兩年前的巔峰時期，「目前我還在找自己的問題，希望能找到不一樣的訓練方式，提升技術和身體素質。」

呂彥青做重量訓練。（記者羅志朋攝）

吳承諭做重量訓練。（記者羅志朋攝）

今天世大運培訓隊球員在下榻飯店做重量訓練。（記者羅志朋攝）