世大運》今年不參加選秀 呂彥青目標世大運二連霸
2017/06/14 17:38
呂彥青做重量訓練。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕原定今天晚上6點半在台體大棒球場，將進行的世大運培訓隊對巨人三軍交流賽，因台中地區雨勢過大造成場地積水，比賽確定取消，培訓隊球員在下榻飯店做重量訓練，巨人三軍則赴台體大棒球場練球。
原本培訓隊將推出左投呂彥青先發，因雨無緣登板，就讀台體大的他，今年暑假將升上大四，已決定先把大學念完，確定不會報名參加今年中職選秀，呂彥青說，「現階段先完成學業比較重要。」
這幾年呂彥青是國家隊常客，打過2015年光州世大運、港口杯、亞錦賽、世界棒球12強賽，2016年哈連杯、U23世界盃棒球賽，這次世大運他將扛起主力先發重任，呂彥青說，「希望能將金牌留在台灣，完成世大運二連霸。」光州世大運冠軍戰因雨取消，台灣隊和日本並列冠軍。
雖為國家隊常客，不過，呂彥青對自己的表現不太滿意，他說，這一年來最快球速在140公里上下，有時候還不到140公里，球速和控球都不理想，不如兩年前的巔峰時期，「目前我還在找自己的問題，希望能找到不一樣的訓練方式，提升技術和身體素質。」
呂彥青做重量訓練。（記者羅志朋攝）
吳承諭做重量訓練。（記者羅志朋攝）
今天世大運培訓隊球員在下榻飯店做重量訓練。（記者羅志朋攝）
相關新聞
推薦新聞
-
日職Live》陳冠宇3局失4分退場 投手暴投橫濱再添1分2017/06/14 19:28
-
世大運》培訓隊26人 9條好漢決定投入選秀2017/06/14 17:56
-
日職》阪神「台灣日」開球 郭李建夫披開南球衣登場2017/06/14 17:53
-
世大運》今年不參加選秀 呂彥青目標世大運二連霸2017/06/14 17:38
-
MLB》內野飛球誰要接？ 紅人五名野手乾瞪眼看球落地（影音）2017/06/14 16:43