日職》阪神「台灣日」開球 郭李建夫披開南球衣登場

〔記者粘藐云／綜合報導〕日職阪神虎今在甲子園舉行「台灣日」，對手為西武獅，也特別邀請台灣世大運培訓隊、開南大學總教練郭李建夫擔任開球嘉賓，他也特別穿著開南大學的球衣，為老東家開球。

1992年的巴塞隆納奧運，郭李建夫為國家隊成員之一，並拿下3勝0敗，幫助台灣隊拿下銀牌，讓不少球迷對他印象深刻。隔年郭李建夫與日職阪神虎隊簽約，1993至1998年間他都在日本打拚，旅日6年後回台加盟中職和信鯨隊。

郭李建夫在2003年退休，隔年接任開南大學總教練，之後他也長期擔任成棒培訓隊的教練，並帶隊寫下不少佳績。

阪神虎今舉行「台灣日」活動，郭李建夫受邀開球，他今天也穿著開南大學的球衣登板，雖然目前阪神陣中並沒有台灣球員，不過中職球員林威助、鄭凱文、蕭一傑都曾是阪神一員，球迷們對這支球隊並不陌生。

郭李建夫今擔任阪神虎台灣日開球嘉賓。（取自網路）