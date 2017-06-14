世大運》培訓隊26人 9條好漢決定投入選秀

今年從輔大畢業的投手吳丞哲，將投入今年中職選秀。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年世大運培訓隊總計26名球員，其中有9名球員確定報名參加中職選秀，屆時將是選秀會上的焦點。

目前培訓隊26名球員當中，有11名投手、2名捕手、8名內野手、5名外野手，已確定報名今年中職選秀的球員包括投手吳丞哲、施子謙，內野手陳麒源、張皓緯、范國宸、林立、陳重廷，外野手陳重羽（可擔任捕手）、岳東華（可擔任內野手）。

另外，可擔任捕手和內野手的「工具人」吳桀睿，去年報名中職選秀會落選，選秀過後媽媽請人算，認為原本的名字吳柏毅會犯小人，去年改名吳桀睿。

去年吳桀睿是U23世界盃國手，捕手底的他，在文化大學時期因學長鄭鎧文、同學王柏融先後從三壘移防外野，教練就叫他不要再蹲捕了，改守三壘，去年進入台電，重回捕手老本行，今年在世大運培訓隊則主守二壘，昨天對巨人三軍之戰扛第3棒，單場打下2打點，表現精彩。

已從文大畢業的吳桀睿，現年24歲，在培訓隊只比捕手吳松勳年輕，是陣中老大哥，由於吳桀睿掛學籍在開南大學，所以仍可打今年世大運。

今年8月吳桀睿就可以取得台電正職缺，目前正在考慮要留在台電打球，或是挑戰職棒，他說，「這一年來我進步很多，特別是長打能力，要不要再次報名選秀，目前還在評估。」如果吳桀睿最終決定報名，培訓隊將有10球員投入選秀。

世大運正式比賽將選出22名球員，加上徵召幾名職棒球員，因此，這一批培訓隊有幾名球員最後關頭仍會被刷掉。

投手呂彥青（左）和吳承諭（右）將不會報名今年中職選秀。（記者羅志朋攝）

吳桀睿還在考慮要不要再度投入中職選秀。（記者羅志朋攝）