中職》回一軍只打3場 潘武雄又因腰傷下二軍
2017/06/14 17:55
潘武雄。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊老將「TAKE」潘武雄9日才回到一軍，卻又因腰部舊傷復發，今天再度降二軍休養，拉上近況不錯的資深外野手「小破」劉芙豪。
潘武雄先前因右腳無名趾遭觸身球擊中，在一軍缺陣一個半月，6月9日重返一軍後，出賽3場，前2場代打上陣，11日已擔任先發四棒DH，沒想到當晚結束桃園比賽南返時，卻因搭車引發腰部不適。
獅隊代總教練黃甘霖希望潘武雄先好好休息，今天拉上劉芙豪。小破前次在一軍出賽已是5月7日，近日於二軍表現出色，6月10日對富邦二軍還演出單場雙響砲。
潘武雄。（資料照，記者陳志曲攝）
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