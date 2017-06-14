日職》陳冠宇3局失4分退場 無緣挑戰第2勝
2017/06/14 18:32
陳冠宇賽前練習。（特派記者倪婉君攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕羅德台灣投手陳冠宇今天先發迎戰DeNA橫濱，首局出現亂流，單局被敲5安失3分，雖然第2局回穩，但3局下又挨轟掉分，投完3局後退場，目前羅德仍以0：4落後。
1局下，陳冠宇被敲5支安打掉3分，最後以三振收尾，2局下，陳冠宇狀況回穩，賞給對手三上三下，3局下續投，眼看已經兩出局，但遭對方強打筒香嘉智掃出陽春砲，再掉1分，投完3局後退場。
總計陳冠宇今天主投3局，用了59球被敲6安（含1轟）失4分，送出2三振沒有四壞球，目前防禦率為3.78，隊友未能提供火力支援，前3局打完僅擠出1支安打，得分尚未開胡，羅德仍以0：4落後。
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