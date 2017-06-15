統一悍將拚六月首勝 今日賽事預告與轉播
2017/06/15 07:01
各位讀者早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播！
印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）先發對上道奇主投麥卡錫（Brandon McCarthy）；小熊與大都會進行客場三連戰，昨日小熊打線狂敲15支安打，也讓先發投手萊斯特（Jon Lester）拿下生涯第150勝。
目前暫居美聯龍頭的洋基在客場迎戰天使，洋基推出皮奈達（Michael Pineda）對上天使主投修梅克（Matt Shoemaker）兩隊會有什麼表現，千萬不要錯過!
巨人近期迎來二連勝，昨日傷癒復出的衫口俊拿下轉隊首勝，和洋投馬席森、卡米內洛聯首演出無安打，最終以3：0獲勝，也是繼2006年以後日職再次出現接力無安打演出，今日再戰軟銀會有什麼火花，敬請期待。
中職南北兩地開打，南臺灣場次由富邦悍將對上統一獅，悍將推出洋投神盾擔任先發，獅隊則由潘威倫擔任主投，兩隊目前分別為5連敗及6連敗，六月皆未拿下勝利，今天又會由哪隊終止連敗；北台灣場次則由Lamigo桃猿對上中信兄弟，兩隊上演洋投對決，猿隊推出道恩斯掛帥，象隊則由伍鐸坐鎮。
美職例行賽
07：00 小熊vs.大都會 （FOX體育）
07：00 道奇vs.印地安人 （民視）
10：00 洋基vs.天使 （FOX體育三台）
日職例行賽
17：00 軟銀vs.巨人 （緯來體育、愛爾達體育）
17：00 西武vs.阪神 （ELEVEN SPORTS）
中職例行賽
18：30 富邦悍將 vs.統一獅 （FOX體育二台、愛爾達足球、CPBLTV）
地點：新莊體育館
18：30 Lamigo桃猿 vs.中信兄弟 （緯來精采、緯來育樂、愛爾達育樂、CPBLTV）
地點：台南棒球場
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