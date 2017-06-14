中職》獅隊續找洋投 邱浩鈞陳韻文組「雙保險」

統一獅邱浩鈞。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕統一獅已與上半季王座無緣，力拚下半季，決定採用3名先發洋投，今將後援的狄馬克除役，終結者確定交給表現穩定的邱浩鈞和陳韻文，共組「雙保險」。

獅隊未與狄馬克續約，現有洋將皆為先發投手，包括布魯斯、福瑞多及「新同學」28歲右投泰倫斯，並持續尋覓其他人選，代總教練黃甘霖表示：「我們還會再看1至2個洋投。」

泰倫斯6日抵台至今，已進牛棚練投2次，「蔗總」黃甘霖認為他表現中規中矩，仍需實戰驗收，目前規劃泰倫斯21日在二軍出賽，當天是獅隊於台南主場對戰中信兄弟二軍。

蔗總表示，泰倫斯在二軍登板前，預計會先投1到2次模擬比賽；若狀況調整得不錯，補賽週可能讓他在一軍先發1場。

在洋投佔掉3個先發輪值後，潘威倫等5名先發土投，僅2人能卡位，蔗總說，誰好就誰上，其他人視狀況安排，採用雙先發或擔任長中繼、在二軍輪值都是選項。

至於狄馬克留下來的「守護神」空缺，將交給邱浩鈞和陳韻文，蔗總說：「浩鈞最穩，陳韻文也可以，組成雙保險，誰狀況好就擺在第9局，另一個投第8局。」

統一獅陳韻文。（資料照，記者陳志曲攝）