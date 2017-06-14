「紅土之王」率先晉年終賽 養生網球棄倫敦女王草地

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）贏得法網紅土大滿貫第十冠，本季職業積分飆升至榜首，讓這位「紅土之王」率先晉級倫敦年終總決賽！只不過，31歲的「蠻牛」決定調養休息，已放棄下週倫敦女王草地賽，為7月初溫布頓草地大滿貫暖身還得再等等。

2017男網年終總決賽11月12至19日在倫敦O2體育館舉行，儘管本季才過一半，納達爾生涯第15座四大賽金盃到手，不但僅次18冠獨走的瑞士老將費德爾（Roger Federer），也提前在年終男單8強卡位。「今年到目前為止我打得不錯，很高興已入圍總決賽。」揮別傷痛、東山再起的納達爾，本季43勝6負、4冠（全是紅土）在手，ATP年度排行榜已領先群雄，他坦承去年受傷無緣年終賽頗感失望，因此今年強勢回歸，也令「蠻牛」特別期待。

31歲的納達爾，自2005年起首度入圍年終賽，最佳戰績為2010、13年兩次亞軍，先後輸給費德爾、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。巧的是，6度年終賽封王的費爸，也很可能繼宿敵「蠻牛」之後，跟著取得年終賽門票。8月就滿36歲的費爸寶刀未老，本季澳網強壓「蠻牛」再度掄元，又豪奪重量級的印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」，紅土賽季選擇休兵的他，即將在斯圖加特草地賽復出。

至於擅打紅土的納達爾，與「草地之王」費爸正好相反，現在才開始採取「養生網球」，讓身心好好放鬆，「我很遺憾宣佈，不參加下週的倫敦女王盃，雖然我曾是2008年冠軍，但在漫長紅土賽季和令人激動的法網過後，團隊和醫生都希望我能休息幾天。」