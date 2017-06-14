「紅土之王」率先晉年終賽 養生網球棄倫敦女王草地
2017/06/14 18:49
納達爾。（資料照，法新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）贏得法網紅土大滿貫第十冠，本季職業積分飆升至榜首，讓這位「紅土之王」率先晉級倫敦年終總決賽！只不過，31歲的「蠻牛」決定調養休息，已放棄下週倫敦女王草地賽，為7月初溫布頓草地大滿貫暖身還得再等等。
2017男網年終總決賽11月12至19日在倫敦O2體育館舉行，儘管本季才過一半，納達爾生涯第15座四大賽金盃到手，不但僅次18冠獨走的瑞士老將費德爾（Roger Federer），也提前在年終男單8強卡位。「今年到目前為止我打得不錯，很高興已入圍總決賽。」揮別傷痛、東山再起的納達爾，本季43勝6負、4冠（全是紅土）在手，ATP年度排行榜已領先群雄，他坦承去年受傷無緣年終賽頗感失望，因此今年強勢回歸，也令「蠻牛」特別期待。
31歲的納達爾，自2005年起首度入圍年終賽，最佳戰績為2010、13年兩次亞軍，先後輸給費德爾、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。巧的是，6度年終賽封王的費爸，也很可能繼宿敵「蠻牛」之後，跟著取得年終賽門票。8月就滿36歲的費爸寶刀未老，本季澳網強壓「蠻牛」再度掄元，又豪奪重量級的印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」，紅土賽季選擇休兵的他，即將在斯圖加特草地賽復出。
至於擅打紅土的納達爾，與「草地之王」費爸正好相反，現在才開始採取「養生網球」，讓身心好好放鬆，「我很遺憾宣佈，不參加下週的倫敦女王盃，雖然我曾是2008年冠軍，但在漫長紅土賽季和令人激動的法網過後，團隊和醫生都希望我能休息幾天。」
相關新聞
- 網球》納達爾法網一盤未失 預約溫布頓冠軍？
- 網球》莎娃大腿拉傷 將跳過草地賽季
- 網球》世大運網球測試賽 主球館開幕戰總統來擲幣
- 網球》法網後蠻牛躍升世界第2 謝淑薇返百名內
- 台北世大運網球測試賽 新場地選手感受不同
推薦新聞
-
日職Live》陳冠宇3局失4分退場 投手暴投橫濱再添1分2017/06/14 19:28
-
NBA》詹皇又拿「總亞軍」 大歐兒子：人們想看他失敗2017/06/14 19:13
-
中職》台南獅隊、悍將之戰 因雨延至6/222017/06/14 18:29
-
MLB》狀況好轉！只要隊醫同意 陳偉殷最快明開始練投2017/06/14 18:12
-
世大運》培訓隊26人 9條好漢決定投入選秀2017/06/14 17:56