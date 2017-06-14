NBA》詹皇又拿「總亞軍」 大歐兒子：人們想看他失敗

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽，騎士不敵勇士，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿到第5次的「總亞軍」。名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'neal）的大兒子夏里夫（Shareef O'Neal）就說，大家只想看詹姆斯失敗。

夏里夫在推特上表示，「在我來看，比起杜蘭特（Kevin Durant）拿到首座冠軍戒，我想人們更想看到詹姆斯輸球。」

詹姆斯在5戰總冠軍賽平均繳出33.6分、12籃板、10助攻，成為史上第1個在總冠軍賽拿場均大三元的好手，但他仍沒拿到金盃，詹姆斯生涯8次爭冠，只成功3次。

夏里夫就說，大家只想看詹姆斯失敗。。（圖片取自推特）