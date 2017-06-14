排球》黃培閎旅歐 將聯手日本天才球星石川祐希

〔體育中心／綜合報導〕台灣排球好手「光頭神舉」黃培閎將挑戰義大利超級超級聯賽，並與Top Volley Latina簽約，今天球隊也宣布，將簽下日本好手石川祐希，未來有機會看到黃培閎與石川祐希兩人攜手合作。

黃培閎獲義大利超級聯賽（Superlega A1）邀約，成為台灣首位挑戰義大利頂級聯賽的球員，先前他接受本報專訪時表示，雖然去挑戰更高等級的比賽會有壓力，但仍是相當期待。

義大利排球聯賽分為A1及A2級，A1級目前有14支球隊，黃培閎所加盟的Top Volley Latina為A1級，而每隊擁有4個給歐陸以外選手的名額，黃培閎就是循這個途徑加盟。

除了黃培閎為亞洲球員外，Top Volley - Latina 今天也公布與日本天才球星石川祐希簽約，未來也有機會看到兩人在場上搭擋。

22歲的石川祐希已在義超打拚2年，上季因為學業的關係，他在11月才回到球隊，而今年他特別與學校討論，並達成協議，希望可以在9月打完日本的比賽後就加入球隊集訓，球迷也有機會在10月開季時看到石川和黃培閎搭擋。

石川祐希在高中時期就因突出表現受到關注，也多次代表日本參與國際賽，國家也計畫性的將他送往義大利聯賽磨練他的身手，期待未來能成為日本國家隊的王牌。

黃培閎秀出合約，將再度展開旅歐之路。（夢想的角落提供）

石川祐西。（取自網路）