中職》高國輝明星賽後開刀 林哲瑄封為「野手不死鳥」
2017/06/14 20:24
高國輝。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／台南報導〕受到左手鉤狀骨骨折、小拇指肌腱傷勢所擾，悍將隊長高國輝可能會在明星賽後開刀治療；而他近年從手腕、腳踝、脊椎到手掌，傷史多到連隊友林哲瑄都稱他是「野手的不死鳥」。
高國輝今年再度入選明星賽，儘管暫時因傷無法打擊，仍盼能在家鄉花蓮出賽，並上場守備，父母親將到場觀看他和弟弟羅國龍、高國麟一起參與這場夏日盛宴，也因此高國輝預計明星賽後進行手術。
高國輝目前無法揮棒，到球場只能練體能、傳接球等守備訓練，「遇到了也沒辦法，盡量加強下半身肌力，如果真的要開刀，還是要先做很多肌力、體能訓練，練起來放。」他說，下半季開始前會先試試揮棒感覺，若無好轉就會接受手術。
高國輝近年先後飽受多種傷勢所苦，這次的手傷，之前因為不會痛，並未特別注意，直到3月底爆發，一度痛到無法出力揮棒，不知何為新傷、何者是舊傷，他說：「哲瑄都講我是野手的不死鳥，從手腕、腳踝、脊椎又換手掌受傷。」
高國輝哭笑不得，他笑說，不知這是褒還是貶，但也以「幸運」形容這些年，「每次開完刀、做完復健，回來還有辦法比賽、能有好的表現，我覺得自己很幸運。」
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