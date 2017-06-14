NBA》球爸超狂：喬丹跟我單挑 一定打到他哭

波爾（左）日前與兒子朗佐上脫口秀節目。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」波爾（LaVar Ball）愛在媒體上大放厥詞，是眾所皆知的事情，日前他受邀上脫口秀節目甚至表示，如果他與「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）單挑，一定可以打敗他，此話一出又再度引發球迷們討論。

「他（喬丹）太瘦小了啦！如果我跟他單挑，我一定能打到他哭，我單挑從來沒輸過。」其實波爾先前也曾說過，自己在巔峰時期，表現絕不輸給喬丹，而近日他上脫口秀節目時再度談起這個話題，他仍自信滿滿的表示會讓喬丹守不住他，並且對他犯規。

此外，不僅波爾對自己有自信，他的兒子朗佐（Lonzo Ball）被問到，以他現在的年紀與身手是否能贏過現年54歲的喬丹，他雖然有些靦腆，但也笑著表示，自己有機會贏。

事實上，波爾在華盛頓州大念書時曾打過籃球，他打了26場，平均拿下2.2分，命中率為45%，根本無法和過去叱吒籃球場的喬丹相比。