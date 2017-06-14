網球》諾丁罕草地逆轉勝 詹皓晴開胡晉8強
2017/06/14 20:27
詹皓晴（左起）與法網女雙亞軍老將戴拉夸聯手在英國諾丁罕草地賽逆轉勝。（詹皓晴提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇進入草地賽季，英國諾丁罕女網賽寶島「三金釵」出擊，詹皓晴歷經「超級搶10」逆轉勝，開胡挺進雙打8強。至於老將莊佳容、謝淑薇也將各自爭取雙打首輪、單打次輪的勝利。
這項總獎金25萬美元（約755萬台幣）的WTA巡迴賽，芳齡23的詹皓晴與先前法網女雙亞軍、32歲老將戴拉夸（Casey Dellacqua）榮膺第3種子。「台澳聯軍」首輪面對美國溫侯（Ashley Weinhold）、霍瑞絲姬（Caitlin Whoriskey）陷入苦戰，錯失4：1開局，意外連掉5局讓出首盤；所幸「台澳聯軍」次盤強力反撲，儘管又從4：1被反超，這回她們在無路可退第10局搶救賽末點，搶7順勢狂下6分扳回一城。戰線拉入決勝搶10，「台澳聯軍」雖又連丟4分，關鍵時刻及時回穩，前後排積極搶攻倒趕6分滅火，最後總算挾4：6、7：6（7：1）、10：5驚險出線，
此外，謝淑薇雙打初登場抱憾止步，單打次輪明日再度挑戰捷克「左手劍」、第5種子莎法洛娃 （Lucie Safarova）。莊佳容與捷克佛拉裘娃（Renata Voracova）合拍，首戰英國孔塔（Johanna Konta）／比利時薇克梅兒（Yanina Wickmayer）。
詹皓晴（左起）與法網女雙亞軍老將戴拉夸聯手在英國諾丁罕草地賽逆轉勝。（詹皓晴提供）
相關新聞
- 「紅土之王」率先晉年終賽 養生網球棄倫敦女王草地
- 網球》納達爾法網一盤未失 預約溫布頓冠軍？
- 網球》莎娃大腿拉傷 將跳過草地賽季
- 網球》世大運網球測試賽 主球館開幕戰總統來擲幣
- 網球》法網後蠻牛躍升世界第2 謝淑薇返百名內
推薦新聞
-
NBA》勇士封王奈許拿獎盃偷親 這一幕讓球迷心酸（影音）2017/06/14 22:23
-
羽球》台灣男雙組合臉書爆料 遭中國羽超俱樂部欠薪3年2017/06/14 21:07
-
日職》巨人合力送軟銀無安打 日職2006年以來首見2017/06/14 20:46
-
NBA》球爸超狂：喬丹跟我單挑 一定打到他哭2017/06/14 20:45
-
中職》高國輝明星賽後開刀 林哲瑄封為「野手不死鳥」2017/06/14 20:24