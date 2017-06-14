網球》諾丁罕草地逆轉勝 詹皓晴開胡晉8強

詹皓晴（左起）與法網女雙亞軍老將戴拉夸聯手在英國諾丁罕草地賽逆轉勝。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇進入草地賽季，英國諾丁罕女網賽寶島「三金釵」出擊，詹皓晴歷經「超級搶10」逆轉勝，開胡挺進雙打8強。至於老將莊佳容、謝淑薇也將各自爭取雙打首輪、單打次輪的勝利。

這項總獎金25萬美元（約755萬台幣）的WTA巡迴賽，芳齡23的詹皓晴與先前法網女雙亞軍、32歲老將戴拉夸（Casey Dellacqua）榮膺第3種子。「台澳聯軍」首輪面對美國溫侯（Ashley Weinhold）、霍瑞絲姬（Caitlin Whoriskey）陷入苦戰，錯失4：1開局，意外連掉5局讓出首盤；所幸「台澳聯軍」次盤強力反撲，儘管又從4：1被反超，這回她們在無路可退第10局搶救賽末點，搶7順勢狂下6分扳回一城。戰線拉入決勝搶10，「台澳聯軍」雖又連丟4分，關鍵時刻及時回穩，前後排積極搶攻倒趕6分滅火，最後總算挾4：6、7：6（7：1）、10：5驚險出線，

此外，謝淑薇雙打初登場抱憾止步，單打次輪明日再度挑戰捷克「左手劍」、第5種子莎法洛娃 （Lucie Safarova）。莊佳容與捷克佛拉裘娃（Renata Voracova）合拍，首戰英國孔塔（Johanna Konta）／比利時薇克梅兒（Yanina Wickmayer）。

詹皓晴（左起）與法網女雙亞軍老將戴拉夸聯手在英國諾丁罕草地賽逆轉勝。（詹皓晴提供）