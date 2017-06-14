日職》巨人合力送軟銀無安打 日職2006年以來首見

山口俊。（圖片取自巨人官方推特）

〔記者林宥辰／台北報導〕巨人軍球季前簽下的3位大咖自由球員陽岱鋼、山口俊、森福允彥首度同時在一軍，巨人就打出慶祝行情，傷癒復出的山口俊拿下轉隊首勝，和2位洋投馬席森、卡米內洛聯手演出無安打，以3:0獲勝，是繼2006年以後日職再次出現接力無安打。

巧合的是，前次接力無安打苦主也是軟銀，當時是火腿隊創下紀錄，且還是延長賽12局達成。巨人軍打擊也受制軟銀先發投手石川柊太，陽岱鋼4打數無安打，坂本勇人單場雙響、3打點，軟銀近期貧打，前場比賽也僅擊出3支安打，今天又成紀錄苦主。