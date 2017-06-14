日職》巨人軍締造繼投無安打比賽 史上第4次

山口俊。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場面對軟銀，靠著3名投手聯手賞給對方無安打比賽，不僅是兩聯盟實施後以來第二次，也是央聯首支球隊投手接力創下無安打、無失分比賽，也是日職史上第4次。

巨人投手山口俊去年季後與球隊簽下4年8億日圓的合約，但開季就受傷一直待在二軍調整，直至今日才升上一軍。他此戰主投6局用102球送出8次三振，另有4次四死球，拿到本季首勝，後援的馬錫森（Scott Mathieson）、卡米內羅（Arquimedes Caminero）連手3局無失分，締造央聯首次投手接力無安打比賽。

山口俊賽後眼眶泛紅，他表示，「時間真的很長，能贏球鬆了一口氣」自轉隊來巨人後，給球隊添加許多麻煩，不只這一勝後，未來會以作為巨人軍的一員繼續努力。

上次出現投手接力無安打比賽是在2006年4月15日，當時苦主也是軟銀。而在日職歷史上，1941年6月22日、8月2日各出現投手接力無安打比賽，當年仍是只有一個聯盟，1950年後才分成太平洋聯盟、中央聯盟。

而在日本大賽方面，2007年中日龍對上日本火腿，中日龍靠山井大介8局好投、以及終結者岩瀨仁紀把關奪得「日本一」，也締造日本職棒史上第一場繼投完全比賽。

巨人軍締造繼投無安打比賽。（圖片取自讀賣巨人官方推特）