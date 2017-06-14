日職》「我其實投得不差」陳冠宇吞敗後可能先下二軍
2017/06/14 21:18
陳冠宇第1局就遭亂流失3分。（特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／日本橫濱報導〕生涯第2次在橫濱球場先發，羅德左投陳冠宇都留下不好的回憶，但他自認今天投得不差，只是運氣偏差，還推測自己接下來可能會先下二軍。
「我其實投得不錯耶，只是運氣偏差。」陳冠宇賽後受訪時帶著苦笑，他認為今天有些是鳥安，「好像投到哪裡都會被打，教練是說我的投球動作被對方看穿。」
陳冠宇自2011年旅日前4年都待在橫濱，「可能也待蠻久了，所以他們對我的動作還很熟悉，我回去會看一下影片，再做一些修正。」
只是在橫濱的4年都未在橫濱球場先發，陳冠宇直到去年6月才以羅德先發投手的身分在這裡出賽，只是去年投3局就挨雙轟失4分無關勝敗，今年同樣是投3局失4分，還吞下本季第3敗。
雖然教練沒說他投不好，但陳冠宇推測自己可能會先下二軍，「因為下週只有3場比賽，應該用不到我。」他還說，「可能會先去二軍報到，抱歉啦。」
陳冠宇打擊，和對方捕手高城俊人交談。（特派記者倪婉君攝）
戴著頭盔、拿起球棒，陳冠宇準備打擊。（特派記者倪婉君攝）
陳冠宇賽前練習。（特派記者倪婉君攝）
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