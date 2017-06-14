選手自費機票收回報帳？冰球爭議事件延燒

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣旅外冰球國手翁鐸日前爆料，自費出國比賽，全國冰球協會卻要求繳回機票票根，有意圖報帳、核銷之嫌，協會今發新聞稿澄清，「並無強制要求選手繳回票根，票根僅拿來造冊、紀錄使用，不可能用來請款，體育署也不會同意。」

但網友回應，「選手找到報價低於協會的旅行社，但協會卻不願意妥協」質疑為何選手自費卻不能選擇較便宜的機票。翁鐸則說，「協會報價反覆不定，今年保加利亞冰球世界盃，原本票價為4萬8千元，但經過比價後發現價格過高，經過抗議才變成4萬元，難道是被發現才降價嗎?」

協會聲明稿則強調，「選手出國征戰的機票價格會先洽詢旅行社，獲得報價後公開透明公布於網路上，也接受球員提供其他旅行社報價參考，取得合理評價後才會做最終決定。」

翁鐸認為，大部分球員沒有球隊金援，需要靠打工、額外工作維生，一張票價落差將近一萬塊，又會把票根收走，錢拿得太多太超過。

他說，小眾的項目需要的是一個環境，政府給予的不應該只是金錢上的支持，而是環境的製造，讓企業願意加入運動體育，那才是可能比較長久健全發展的方式。