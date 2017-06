NBA》沒有橫掃騎士 K湯邀請烤麵包機粉絲參加冠軍遊行

The guy who asked Klay Thompson to sign a toaster got an invite to the Warriors parade https://t.co/wKNxGovkxK pic.twitter.com/HD5cAmPcC8

(翻攝自推特)

〔體育中心/綜合報導〕今年三月「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)在粉絲的要求下,在烤麵包機上進行簽名,當時湯普森看到烤麵包機時還一臉疑惑,不過在簽完名後,這台烤麵包機儼然成為勇士的幸運符,因為勇士的戰績自此便一路長紅,當時湯普森還對外放話,若總冠軍賽能橫掃騎士,就要自費替勇士每位球員添購一台烤麵包機。

隨著賽季結束,勇士在季後賽也以16勝1負的戰績奪下冠軍獎盃,雖然沒有以橫掃騎士的方式奪冠,不過湯普森仍然邀請該名球迷一同參與冠軍遊行。

該名球迷則在推特上發文表示「不敢相信一台烤麵包機會帶來這麼大的影響」並提到自己迫不及待要帶著烤麵包機一同參與遊行。

Still can't believe it. @KlayThompson legit invited me to the parade last night. All because of a toaster. #DubNation