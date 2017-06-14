NBA》沒有橫掃騎士 K湯邀請烤麵包機粉絲參加冠軍遊行
2017/06/14 22:18
The guy who asked Klay Thompson to sign a toaster got an invite to the Warriors parade https://t.co/wKNxGovkxK pic.twitter.com/HD5cAmPcC8— Telos Saldana （@telos_saldana） 2017年6月14日
（翻攝自推特）
〔體育中心／綜合報導〕今年三月「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）在粉絲的要求下，在烤麵包機上進行簽名，當時湯普森看到烤麵包機時還一臉疑惑，不過在簽完名後，這台烤麵包機儼然成為勇士的幸運符，因為勇士的戰績自此便一路長紅，當時湯普森還對外放話，若總冠軍賽能橫掃騎士，就要自費替勇士每位球員添購一台烤麵包機。
隨著賽季結束，勇士在季後賽也以16勝1負的戰績奪下冠軍獎盃，雖然沒有以橫掃騎士的方式奪冠，不過湯普森仍然邀請該名球迷一同參與冠軍遊行。
該名球迷則在推特上發文表示「不敢相信一台烤麵包機會帶來這麼大的影響」並提到自己迫不及待要帶著烤麵包機一同參與遊行。
Still can't believe it. @KlayThompson legit invited me to the parade last night. All because of a toaster. #DubNation— Ronnie • GSWToaster （@R_Dollaz） 2017年6月13日
（翻攝自推特）
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