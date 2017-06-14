MLB》瑞佐首打席開轟寫紀錄 萊斯特奪生涯150勝

瑞佐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今作客大都會，首局開路先鋒瑞佐（Anthony Rizzo）就轟出全壘打，同時也是他生涯首次首打席開砲，最終小熊以14：3大勝大都會，慶祝瑞佐完成這項里程碑。

「對方投手第一球投得很甜，我就鎖定下一球，沒有太過用力，就正常出棒想不到效果良好。」瑞佐表示。

瑞佐也是自1976年後第一個敲出首局首打席全壘打的小熊隊一壘手，這支全壘打飛行了461英呎的，同時也是繼2009年ESPN開始追蹤全壘打距離後最大號的一支。

小熊打線狂敲15支安打，也幫助先發投手萊斯特（Jon Lester）拿下生涯第150勝，「這是場完美的比賽，不管是在投球、進攻或是防守我們都做到高水準，對我們來說是個美好的勝利。」萊斯特表示。

萊斯特。（美聯社）