日職》鈴木誠也再見轟氣走歐力士 廣島登交流賽龍頭
2017/06/14 23:17
鈴木誠也。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕廣島昨日1分差擊敗歐力士後，今日雙方僵持至12局，最後靠鈴木誠也的再見全壘打氣走歐力士，廣島7：6收下勝利並賞給歐力士3連敗，並登上跨聯盟交流賽龍頭位置。
廣島先發投手大瀬良大地2局上遭歐力士岡田貴弘砲轟後，連續投出4局無失分，7局上遇亂流，先遭洋砲洛梅洛（Stefen Romero）轟出陽春砲，又被敲2支長打掉分，總計6.2局投球失3分繳優質先發。
廣島以6：3領先進入第8局，洋投傑克森（Jay Jackson）接替登板先飆出三振，卻被連敲2安打形成二、三壘有人，洛梅洛此時再度開轟一舉追平比分，也宣告大瀬良大地與勝投無緣。
這場勝利廣島動用7名投手，12局上派出九里亞蓮飆出2次三振成功把關，下半局歐力士第8任投手佐藤達也一登板就遭鈴木誠也擊出再見全壘打，九里亞蓮則幸運撿到1勝。
此役雙方打線共轟出5支全壘打，歐力士洛梅洛和廣島鈴木誠也皆敲出雙響砲。
鈴木誠也。（資料照，歐新社）
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