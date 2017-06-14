NBA》勇士封王奈許拿獎盃偷親 這一幕讓球迷心酸（影音）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「飄髮哥」奈許（Steve Nash）為現任勇士顧問，不過即便他的球員生涯表現亮眼，卻始終未能捧起總冠軍獎盃，昨天勇士奪冠後，他也被捕捉到偷親杜蘭特（Kevin Durant）FMVP獎盃的畫面，讓不少球迷為之感傷。

奈許過去效力太陽、小牛及湖人，曾兩度拿下年度最有價值球員，更多次入選明星賽，也是聯盟傳奇控衛之一，不過他在球員巔峰時期卻未能幫助太陽拿下總冠軍，轉隊至湖人後，也未能一嚐奪冠宿願，最後他在2015年退休。

今年奈許擔任勇士的球員發展顧問，外媒也在賽後補捉到球隊成員、教練們開心擁抱慶祝時，奈許卻一旁偷偷拿起杜蘭特的FMVP獎盃親吻，讓不少球迷相當感嘆。

奈許（左）、柯瑞。（資料照，法新社）