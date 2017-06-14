世大運》重裝鐵面人 陳重羽、廖健富都是嘉義人

世大運台灣隊外野手陳重羽。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕世大運培訓隊雙胞胎兄弟檔陳重羽、陳重廷，今年將投入中職選秀，其中哥哥陳重羽是少見的攻擊型捕手，可望成為選秀會上熱門的前兩輪指名選手。

陳重羽、陳重廷家中還有一個哥哥和妹妹，陳重羽回憶，小學三年級時爸爸買棒球手套當作雙胞胎兄弟的生日禮物，從此與棒球結下不解緣；從嘉義僑平少棒、民生青少棒到嘉中青棒，陳重羽和陳重廷都念同一所學校，直到大學才分道揚鑣，重羽讀國體、重廷讀文大。

陳重羽說，哥哥沒打球，成績好，也唸嘉中，往升學的路走，而他和重廷則走棒球路，「其實我國一、國二和高一都沒什麼機會下場比賽，那時候重廷實力比我好，會以他為目標來努力。」陳重羽主要擔任捕手，兼守外野，陳重廷一直都是內野手。

升上國體是陳重羽認為球技進步最多的時候，他說，很感謝龔榮堂教練的指導，也因為龔教練的推薦，讓他有機會可以進入國家隊和培訓隊；成棒時期陳重羽打過哈連杯、U23世界盃和兩次亞洲冬季棒球聯盟，目前擔任世大運培訓隊隊長。

經過國際賽歷練，陳重羽成長許多，自評優勢在於蹲捕擁有不錯的打擊能力和腳程，最欣賞的捕手是高志綱，今年暑假他將升大四，選擇提前挑戰職棒，陳重羽說，「龔教練鼓勵我先挑戰職棒，還叫我不要擔心，大學未完成的學業，隨時歡迎回來把課程修完，有龔教練的支持，我才決定報名選秀，很感謝他。」

今年將從高苑工商畢業的廖健富，和陳重羽一樣都是攻擊型捕手，也都是嘉義人，同樣畢業於民生國中，陳重羽說，雖然兩人差三屆，不曾同隊過，不過他有看過廖健富打球，打擊和青棒球員相比明顯「超齡」，是一名很好的選手；球探評估，陳重羽和廖健富都是少見的強打捕手，兩人都有機會在前兩輪被選走。

目前中職四隊捕手普遍貧打，本季統一獅捕手整體打擊率僅1成96，168打數都未開轟，中信兄弟捕手打擊率也只有2成06，富邦悍將捕手打擊率為2成38，Lamigo桃猿捕手打擊率2成46為最佳，全聯盟捕手合計累積8轟，剛好等於鄭鎧文的全壘打產量；本季聯盟平均打擊率為2成85。

世大運台灣隊外野手陳重羽。（記者廖耀東攝）

世大運國家培訓隊陳重廷。（記者廖耀東攝）