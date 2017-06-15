足球金童C羅再拚冠！8國拚聯合會盃 台灣看得到

C羅。（資料照，法新社）

〔記者黃照敦／台北報導〕足球金童C羅剛為西甲豪門皇家馬德里奪下歐洲冠軍盃，也可望獲選年度世界足球先生，而他馳騁一季的黃金腿仍不得休，他的新任務是換上國家戰袍率領葡萄牙繼續挑戰17日開踢的世界聯合會盃金盃。台灣足球迷最幸福，在家翹二郎腿透過電視轉播就可欣賞遠在千里外的俄羅斯、今年最盛大的足球大賽。

世界盃明年在俄羅斯開踢，國際足總在前一年依照慣例邀集6大洲冠軍、和上屆世界杯冠軍以及地主國共8隊舉行聯合會盃（Confederations Cup，或稱聯邦杯），也作為2018年世界盃的前哨戰，從6月17日至7月3日在遙遠的戰鬥民族俄羅斯點燃戰火。

8支參賽國包括2014年世界盃冠軍德國、歐洲國家盃冠軍葡萄牙、非洲國家盃冠軍喀麥隆、大洋洲國家盃冠軍紐西蘭、亞洲盃冠軍澳洲、中北美洲盃冠軍墨西哥、美洲盃冠軍智利與2018世界盃主辦國俄羅斯，先進行小組賽的激烈廝殺，小組前兩名再踢四強淘汰賽，進而爭奪最後冠軍金盃！

台灣轉播重大世界性足球賽邁入第9年，最有心、也最專業的愛爾達電視將於6月17日至7月3日，全程轉播聯合會盃16場精彩賽事，愛爾達足球台於6月17日晚上9點先轉播隆重開幕式，緊接著11點直播首戰紐西蘭對俄羅斯，台灣足球迷可以和全世界數十億球迷同步感受今年最夯的足球熱潮！