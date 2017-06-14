日職》由規7局好投擊退樂天 養樂多苦奪單月第2勝

由規。（圖片取自養樂多官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的養樂多今天在主場跨聯盟交流賽面對樂天，靠著佐藤由規7局失1分好投，最後以3：2擊敗樂天，這也只是養樂多在6月份的第2場勝利。

養樂多首局靠雄平的二壘安打先馳得點，洋砲格林（Dean Green）在第4局敲安追加1分，不過5局上樂天靠聖澤諒的二壘安打追回1分，養樂多6局靠格林的陽春砲再添1分。樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）雖在8局上回敬一發陽春砲，但後繼無力吞下敗仗。

由規7局用了113球，僅被敲3安失掉1分，三振、保送各6次，拿下本季第2勝。養樂多終結者秋吉亮1局無失分奪得本季第8次救援點；樂天先發安樂智大主投6局被敲5安打（包含1轟），失掉3分，吞下本季首敗。

養樂多這場獲勝後，不但是這個月的第2場勝利，也是交流賽以來的第2勝。