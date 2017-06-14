撞球》衛冕路首戰 柯秉逸、張玉龍輕鬆過關
2017/06/14 23:39
「撞球王子」柯秉逸（資料照，記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／綜合報導〕由「撞球王子」柯秉逸和「玉面飛龍」張玉龍組成的台灣隊，今晚在2017年世界盃花式撞球雙打賽（World Cup of Pool）首輪登場，兩人齊心以7：3解決科威特隊。
柯秉逸與曾在2015年登頂的張玉龍，上回就是在2015年的世界盃雙打4強賽，先後以9：6和10：8擊敗英國A、B隊，不僅終結地主奪冠希望，更替我國贏得賽史10年來，首座世界盃雙打冠軍。
目前高居世界第1的柯秉逸與第18的張玉龍，這回以衛冕者之姿攜手再戰世界舞台，與另外31國展開單淘汰競逐，而我國首戰遇上科威特順利開出紅盤後，次輪與波蘭Mateusz Sniegocki及Wojiech Szewczyk爭取晉級資格，賽事預計在16日晚間登場。
張玉龍。（資料照，記者王敏為攝）
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