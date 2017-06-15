羽球》周天成晉級16強 戴資穎今晚上陣拚27連勝

周天成。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成，昨晚在印尼頂級超級系列賽，男單首輪以21：19、21：12打敗丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），晉級16強。

周天成次輪對手為丹麥另一好手安托森（Anders Antonsen），雙方過去兩次交手，小天皆為贏家。

世界球后戴資穎昨日輪空，她這回以衛冕者之姿出征，女單首輪以直落二解決三谷美菜津，收下跨季26連勝，並朝7連冠邁進，今日16強戰碰上世界排名71的地主17歲小將瑪莉絲卡。

另外，台灣女將李佳馨以24：22、21：19打敗馬來西亞吳菫溦，與小戴攜手晉級16強，下戰碰上日本好手佐藤冴香；男雙李洋／李哲輝以21：12、21：16打敗香港羅卓謙／李晉熙、盧敬堯／楊博涵以21：14、21：16勝馬來西亞吳世飛／努.伊祖丁；混雙盧敬堯／姜凱心以17：21、21：16、21：7逆轉擊敗越南杜俊德／范茹草；女雙許雅晴／吳玓蓉因對手棄賽晉級。