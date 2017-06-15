日職》曼斗沒接好反變雙殺 中田翔這球瘋傳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天出戰中日龍，比賽期間出現一幕罕見守備畫面，一壘手中田翔起初沒有接好隊友的彈跳球，補救後反而形成雙殺，引起日本球迷討論。

6局下，一壘有人，中日洋砲畢謝多（Dayán Viciedo）打出中間方向滾地球，二壘手杉谷拳士飛撲攔住，迅速傳往一壘，卻傳了個彈跳球，中田翔沒接好，不過球正好彈到右手，他用空手接殺後再傳向三壘，觸殺以為失誤而搶攻三壘的跑者，形成罕見雙殺。

中田翔不僅展現冷靜無比的守備，打擊上還繳出5打數2安打，包括2局的全壘打，單場打進3打點，火腿最終在延長第12局以7：5氣走中日。