NBA》權威記者：圈內盛傳詹皇明年加盟湖人
2017/06/15 08:01
詹姆斯明年可能離開騎士。（法新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕總冠軍賽失利後，詹姆斯（LeBron James）的一舉一動都受到關注，儘管他要到2018年才能成為自由球員，但再度離開騎士的傳聞卻從沒停過。
近日有媒體預言詹姆斯若離開騎士，將轉戰洛杉磯湖人或快艇，而有越來越多美國媒體也跟進報導，就連對球員動向瞭若指掌的Yahoo名記者Adrian Wojnarowski都說，NBA圈內卻實有詹姆斯可能轉往洛杉磯的氛圍。
Adrian Wojnarowski今天在廣播節目中表示，目前不僅無法確認詹姆斯是否與騎士續約，許多人也認為他很可能再次離開克利夫蘭前往洛杉磯，湖人會是最有可能的目標。
Wojnarowski還加碼爆料，表示邁阿密將不會在這場搶人大戰中缺席，屆時與魏德（Dwyane Wade）重返邁阿密也不無可能。不過Wojnarowski還是認為詹姆斯轉戰洛杉磯的可能性高一點，畢竟詹姆斯未來的事業佈局都在好萊塢，且他已完成當初對克利夫蘭所許下的承諾，帶來一座總冠軍。
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