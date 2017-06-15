NBA》快艇未來將有新球場 不再跟湖人共用

快艇老闆鮑爾默。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇計畫在未來搬離史戴普斯中心（Staples Center），不再與湖人共用球場，快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）自掏腰包，未來將擁有自己的主場。

根據《洛杉磯時報》報導，快艇將在明天（16日）對外宣布，將在加州的英格伍德（Inglewood）建立新球場，目前接近達成協議。英格伍德自2020年起，將成為NFL洛杉磯公羊與聖地牙哥電光的主場所在地，快艇與史戴普斯中心的合約則到2024年為止。

英格伍德過去曾經擁有相當輝煌的NBA時光，1967年到1999年，湖人的主場都是論壇球場（The Forum）。快艇未來搬到這裡，除了讓NBA回到英格伍德，還能重新帶動球場周圍的商業發展。