拳擊》梅威瑟復出 8月27日大戰UFC天王麥葛雷格

梅威瑟（左）、麥葛雷格（右）。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）與UFC天王麥葛雷格（Conor McGregor）的跨界拳賽即將在8月27日於拉斯維加斯上演。

這場眾所矚目的比賽已經醞釀一段時間，雙方已經進入最後確認階段，麥葛雷格今天（15日）稍早才在自己的推特上表示：「比賽要來臨了！」

麥葛雷格為了這場比賽事先取得加州的拳擊執照。梅威瑟曾表示，他將為麥葛雷格提供1500萬美元的出場費，而UFC總裁懷特（Dana White）則會為2位選手分別支付2500萬美元的報酬。

「我們還在談細節，」懷特說，「一切都很順利，原本看似不可能的合約，現在成真了。」