拳擊》梅威瑟復出 8月27日大戰UFC天王麥葛雷格
2017/06/15 09:27
梅威瑟（左）、麥葛雷格（右）。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）與UFC天王麥葛雷格（Conor McGregor）的跨界拳賽即將在8月27日於拉斯維加斯上演。
這場眾所矚目的比賽已經醞釀一段時間，雙方已經進入最後確認階段，麥葛雷格今天（15日）稍早才在自己的推特上表示：「比賽要來臨了！」
麥葛雷格為了這場比賽事先取得加州的拳擊執照。梅威瑟曾表示，他將為麥葛雷格提供1500萬美元的出場費，而UFC總裁懷特（Dana White）則會為2位選手分別支付2500萬美元的報酬。
「我們還在談細節，」懷特說，「一切都很順利，原本看似不可能的合約，現在成真了。」
相關新聞
- 拳王梅威瑟願與UFC冠軍對戰 條件是30億出場費
- 拳擊》與梅威瑟比拳擊？ UFC冠軍要1億美元出場費
- 「跨界世紀之戰」成形！ UFC巨星將對決拳王梅威瑟
- 拳擊》梅威瑟復出？ 傳UFC冠軍欲登拳擊擂台挑戰 （影音）
- 拳擊》菲拳王帕奎奧：梅威瑟害怕、不敢跟我再打一場
推薦新聞
-
德甲》拜仁慕尼黑簽法國新星 轉會費寫隊史新高2017/06/15 10:25
-
MLB》「走路之神」的10年鐵律 大物新秀首打席就打破2017/06/15 09:55
-
MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家2017/06/15 09:26
-
NBA》權威記者：圈內盛傳詹皇明年加盟湖人2017/06/15 08:01
-
羽球》周天成晉級16強 戴資穎今晚上陣拚27連勝2017/06/15 07:40